2019/12/11 | 00:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف الاشرف

اعلنت مديرية جمارك مطار النجف، اليوم الثلاثاء، احباطها عملية تهريب عملات نقدية مختلفة بقيمة 400 الف دولار في مطار المحافظة، لافتة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمارك مطار النجف تحبط محاولة لتهريب عملات نقدية بقيمة 400 الف دولار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمارك مطار النجف تحبط محاولة لتهريب عملات نقدية بقيمة 400 الف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).