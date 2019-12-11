علماء يكتشفون بكتيريا خطيرة تتسبب بأمراض السكري والسرطان

2019/12/11 | 00:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

اكتشف علماء الأمريكيون أن "أحد الأسباب لتطور أمراض السرطان والسكري والخرف في جسم الإنسان هو بكتيريا Porphyromonas gingivalis التي تتكاثر في فمه".

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