الصناعـة والمعـادن تنفـي نشـوب حريـق فـي مصنـع البـان أبـو غريـب

2019/12/11 | 00:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفـت وزارة الصناعـة والمعـادن، اليوم الثلاثاء، الأنبـاء التي تناقلتها عـدد مـن مواقـع التواصل الاجتمـاعي بشـأن إندلاع حريـق في مصنـع البـان أبـو غريـب .

وأكـد المكتـب الإعلامـي للوزارة، في بيان تلقته "الغد برس"، أن "هـذه الأنبـاء عاريـة عـن الصحـة وأن مـايتم تداولـه شائعـات وأخبـار مغلوطـة"، مشيراً الى أن "حركـة العمـل والإنتـاج مستمـرة في المصنـع".

ودعا الجميع إلى مراعـاة المصداقية في تداول الأخبار وعـدم السمـاح لمروجي الشائعـات للإسـاءة إلى الوزارة وتشكيلاتهـا كافـة".

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