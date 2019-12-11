مصدر: تفجير محطة وقود بناحية العبارة شمال شرقي ديالى

2019/12/11 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تفجير محطة وقود في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "محطة

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