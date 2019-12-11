وفاة شخص واصابة 49 اخرين بفيروس أنفلونزا الخنازير في الاردن

2019/12/11 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الاردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير.

وقالت مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة، هديل السائح، في

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