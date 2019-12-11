2019/12/11 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا، بالخسارة بنتيجة (1-2) أمام الكتلوني، خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يحرم انتر ميلان من التاهل في دوري الابطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يحرم انتر ميلان من التاهل في دوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).