2019/12/11 | 01:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهلة 24 ساعة لشرطة كربلاء للكشف عن قتلة ناشط مدني بغداد- عبدالحسين غزال وكريم عبدزاير تستمر الكتل السياسية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق على شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي فيما لاتبدو المدة الدستورية كافية امام الاختيار الصعب الذي يجب ان يسهم في تهدئة الشارع . وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاحتجاجات تتعزز في بغداد بدعم من متظاهري الجنوب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاحتجاجات تتعزز في بغداد بدعم من متظاهري الجنوب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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