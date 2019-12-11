2019/12/11 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهلة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لشرطة‭ ‬كربلاء‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬قتلة‭ ‬ناشط‭ ‬مدني بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وكريم‭ ‬عبدزاير‭ ‬ تستمر‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬مشاوراتها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬شخصية‭ ‬تتولى‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬خلفاً‭ ‬للمستقيل‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬فيما‭ ‬لاتبدو‭ ‬المدة‭ ‬الدستورية‭ ‬كافية‭ ‬امام‭ ‬الاختيار‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الشارع‭ .‬ وتتواصل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬تتعزز‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬متظاهري‭ ‬الجنوب‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬تتعزز‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬متظاهري‭ ‬الجنوب‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).