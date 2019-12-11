قناع الحفلة الجديدة في العراق

2019/12/11 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام معادلة‭ ‬عويصة‭ ‬متناقضة،‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬حل‭ ‬مرئي‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬سوى‭ ‬الامل‭ ‬المنبعث‭ ‬من‭ ‬ارادة‭ ‬العراقيين‭ ‬الغاضبين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬وطنهم‭ ‬الضائع‭ ‬والمنهوب‭.‬ المعادلة‭ ‬المحيّرة،‭ ‬هي‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة،‭ ‬واختصار‭ ‬الوضع‭ ‬المتردي‭ ‬كله‭ ‬بوجوده،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاوضاع‭ ‬المتداولة‭ ‬الحالية‭ ‬ذاتها‭ ‬،‭ ‬فتقوم‭ ‬باحتضانه‭ ‬منظومة‭ ‬الاحزاب‭ ‬التي‭ ‬يثور‭ ‬الشعب‭ ‬عليها‭ ‬اليوم،‭ ‬ويتحوّل‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد‭ […]

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