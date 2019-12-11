إردوغان:مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج

2019/12/11 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬لإرسال‭ ‬قوات‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬إذا‭ ‬طلبت‭ ‬ذلك‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭.‬ وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإرسال‭ ‬جنود‭ … ‬إذا‭ ‬قدمت‭ ‬لنا‭ ‬ليبيا‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب،‭ ‬فيمكننا‭ ‬إرسال‭ ‬أفرادنا‭ ‬إلى‭ ‬هناك،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬العسكري‮»‬،‭ ‬في‭ […]

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