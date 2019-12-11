هكذا يكون شرب الماء خطرا على حياتك

2019/12/11 | 01:42 - المصدر: العهد نيوز

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يعتبر الماء “سر الحياة” ومصدر رئيسي لحياة أي كائن حي، ولكن مصدر الحياة هذا يمكن أن يتحول، في بعض الحالات، إلى نقمة،

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