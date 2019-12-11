دورتموند يتأهل لثمن نهائي الأبطال بثنائية في سلافيا

2019/12/11 | 01:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقتنص بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه سلافيا براج التشيكي (2-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات.

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