فالنسيا وتشيلسي يتأهلان الى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

2019/12/11 | 01:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لحق تشيلسي الإنجليزي بركب المتأهلين إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه مساء الثلاثاء، على ليل الفرنسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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