البشرية في انتظار حدوث ظواهر كونية في ديسمبر الحالي أولها بعد يومين!

2019/12/11 | 02:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - منوع

يحمل شهر ديسمبر (كانون الأول)، لمحبي الظواهر الفلكية والكونية العديد من اللقاءات بين الكواكب والظواهر الفريدة، كظهور نيزكين بالإضافة إلى ظاهرة كسوف

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