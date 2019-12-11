الكتالوني يقصي انتر ميلان من دوري ابطال اوروبا

2019/12/11 | 02:13 - المصدر: العهد نيوز

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ودع إنتر ميلان، اليوم الاربعاء، دوري أبطال أوروبا، بالخسارة بنتيجة (1-2) أمام الكتلوني، خلال مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور

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