رصاصات كاتم الصوت تنهي حياة ناشط مدني في بغداد

2019/12/11 | 02:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بالعاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، بأن ناشطا مدنيا قتل بهجوم مسلح أثناء عودته إلى منزله في احدى المناطق.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الناشط المدني علي اللامي قتل علي الفور بهجوم مسلح بالاسلحة الكاتمة للصوت من قبل مجهولين في منطقة الشعب أثناء عودته إلى المنزل بعد أداء واجب التظاهرات".





وبين المصدر، أن " حادث القتل وقع فجر اليوم"، لافتا إلى أن " الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

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