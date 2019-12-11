المحافظات تتظاهر في بغداد: لا دخول للخضراء

2019/12/11 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميتستمر حشود الشبان من بغداد والمحافظات بالتوافد نحو ساحة التحرير، بعد دعوات إلى تظاهرة كبرى لـ “الضغط” على السلطات والتأكيد على المطالب الأساسية، فيما تواصلت التحذيرات من محاولات العبور نحو المنطقة الخضراءوتدفق على ساحة التحرير وسط بغداد مركز التظاهرات الالاف من ابناء المحافظات الوسطى والجنوبية تقلهم مئات الحافلات للمشاركة في مليونية تؤكد الاصرار على التغيير.وتجري التظاهرات في التحرير وسط تأكيد المحتجين رفض اقتحام المنطقة الخضراء، حيث احتشدوا في جدار بشري عند مدخل جسر الجمهورية المؤدي اليها لمنع عبوره نحوها بحسب مقاطع فيديو تابعتها «إيلاف» على مواقع انشأها المحتجون، مشيرين الى ان الاحزاب الفاسدة تحاول توريطهم في هذه العملية.وجرت الاحتجاجات الواسعة وسط اجراءات امنية مشددة حيث انتشرت قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية عند مداخل العاصمة والشوارع الرئيسية فيها كما اتخذت إجراءات أمنية مشددة قرب المراكز الحكومية الرئيسية والبنوك ونصبت حواجز تفتيش وتدقيق.وأغلق المتظاهرون المطعم التركي لتجنب أي احتكاكات قد تقع، فيما استمر توزيع الطعام والشراب على الشبان الوافدين.وأطلقت مجموعات من الشبان نداءات تحذر من محاولات عبور جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء، للحفاظ على أرواح المتظاهرين.وصدحت هتافات في ساحة التحرير للمطالبة بقانون انتخابات “عادل” والمضي نحو انتخابات مبكرة.وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت حدة التحذيرات من الاستجابة لدعوات “دخول الخضراء”، من نخب ثقافية وفكرية، إذ طالبوا المعتصمين، بإقامة تظاهرات مليونية، وإبقاء متظاهري المحافظات في ساحاتهم العامة، دون القدوم إلى بغداد.بالتزامن مع ذلك، استمر الحراك الشعبي في مدن وسط وجنوب العراق حيث تواصلت الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح والتغيير.وفي محافظة البصرة الجنوبية، اغلق المحتجون جميع الطرق المؤدية الى حقل الرميلة النفطي فيما اعلنت قوات المحافظة حالة التأهب القصوى.كما خرجت تظاهرات احتجاج في مدن الجنوب بالتزامن مع الاحتجاجات الموسعة التي شهدنها العاصمة.إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي للمتظاهرين ان قوات الجيش متواجدة لتأمينهم وحمايتهم.وقال في كلمة لمناسبة يوم النصر الذي احياه العراق احتفالا بالذكرى الثانية لانهاء تنظيم داعش وطرده من جميع الاراضي العراقية، ان «التظاهرات التي خرج بها ابناء شعبنا في معظم المحافظات قد أعادت بنا تلك الصورة الناصعة والمشرقة التي كسبها الجيش العراقي خلال معارك التحرير خاصة عندما نرى اليوم هذا التلاحم الكبير بين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة وإخوانهم من الجيش العراقي، الذي يقدمون لهم الحماية دون حملهم للسلاح وهذا نابع من ثقة المواطن والتعاون معهم لتفويت الفرصة وقطع الطريق أمام من يحرض على العنف والحرق للممتلكات الخاصة والعامة».وخاطب المسؤول العسكري الكبير المتظاهرين قائلا «فأعلموا أخواني وأبنائي بأن جيشكم وقواتكم الامنية متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم المشروعة التي كفلها لكم الدستور».وحول الانتصار على داعش اضاف «تمر علينا هذه الايام مناسبة عزيزة وكبيرة الا وهي ذكرى يوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي التي أنجزنا فيها المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بصمود شعبنا وبسالة قواتنا البطلة وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصراً تاريخياً مبيناً يفتخر به جميع العراقيين على مر الاجيال».واعلنت السلطات الثلاثاء عطلة رسمية عامة فيما دعا القادة السياسيون الى ضرورة حماية النصر على داعش وتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافها.وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قد اعلن رسميا في التاسع من ديسمبر عام 2017 عن انتهاء الحرب ضد داعش في البلاد بإنتصار العراق على التنظيم.

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