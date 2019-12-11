منذر علي - الانتخابات البريطانية العامة وشيكة!

2019/12/11 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي يمكنني القول بدون عجرفة، أو تعالٍ شوفيني مقيت، أنا فخور للغاية بهويتي الوطنية اليمنية والعربية والإنسانية.ولأنني كنتُ ومازلت أرفض بقوة الظلم أينما كان ، وأمقت كل من يعادي الإنسانية والحرية والعدالة والسلام ، فأنني لا أحمل ذرة من بغض تجاه أية أمة في العالم .ولذلك فأنَّ موقفي السياسي التقدمي تجاه الشأن السياسي في وطني لا يتجزأ جغرافيًا أو أخلاقيا ، وهو لا يختلف كثيرًا عن موقفي السياسي العام تجاه ......

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