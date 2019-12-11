قاسم المحبشي - فاطمة مصطفى و بحث العلاقة بين الفلسفة والسينما

2019/12/11 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي في مؤتمر فلسفة التعليم الذي نظمه قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة 23 نوفمبر 2019م استوقفت انتباهي ورقة بحثية بعنوان( كيف يمكن توظيف السينما في تعليم الفلسفة للأطفال ) إذ لم تخني الذاكرة قدمتها باحثة شابة معيدة في جامعة المنوفية المصرية في الخامسة والعشرين من عمرها.قدمت نفسها بثقة متواضعة؛ أنا فاطمة مصطفى مدرس مساعد في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنوفية وإ......

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