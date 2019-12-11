الأماميون الثوريون - الشهيد سعيدة والكلمات الثورية

2019/12/11 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأماميون_الثوريون نكسر القيود، الأغلال والسلاسل، نكسر طقوس الكتابة، معاني الطقوس التقليدية، نبي طريقا ثوريا، في ذكراك يا شهيدة ! أنت النبراس، أنت التي أبت الخضوع، بيديك زناد الكلمات الثورية، من أجل أن تحيا أمهات مضطهدات، حياة سعيدة، كلمات ألغازا، عميقة في الرؤية، في التاريخ، تاريخ الثورة ببلادي.في تحد للفاشية، تصرخين في وجه الفاشيين، فاشيين، فاشيين، تلك الصرخة، التي أرعبت قضاة الفاشيين، بمحكمة النظا......

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