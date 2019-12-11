2019/12/11 | 07:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الافراج عن الناشطين العشرة المختطفين من مدينة كربلاء المقدسة في العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الافراج عن عشرة ناشطين اختطفوا من كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الافراج عن عشرة ناشطين اختطفوا من كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).