"لن أعود إلا في تابوت".. مقتل ناشط لدى عودته من ساحة التحرير في بغداد

2019/12/11 | 07:38 - المصدر: الحرة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل الناشط العراقي علي اللامي برصاص مجهولين فجر الأربعاء، لدى عودته من ساحة التحرير إلى منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

وبعث أصدقاء اللامي رسائل تعزية عبر حسابه على فيسبوك:

وكتب صديق له: "اغتالته قوى الظلام...



ذنبه الوحيد أنه أراد وطنا وحقوقا".وتظهر في حساب الناشط على فيسبوك مشاركاته مع المحتجين في الساحات:

