2019/12/11 | 08:25 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفاء ناشط مدني وانباء عن اغتياله وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 08:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء ناشط مدني وانباء عن اغتياله وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء ناشط مدني وانباء عن اغتياله وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).