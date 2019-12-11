انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة بغرام الأمريكية في كابول

2019/12/11 | 08:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انفجرت سيارة مفخخة قرب القاعدة الأمريكية في كابول، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء "بازفاك"، إنه تم زرع عبوة ناسفة في سيارة بالقرب من قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وأفادت وسائل إعلام أخرى، بأن القوات الأمريكية اشتبكت مسلحين بالقرب من القاعدة شمال العاصمة الأفغانية.

وقال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي، إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باغرام الأمريكية الرئيسية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أمريكيين أو من التحالف لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.

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