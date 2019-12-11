زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يتحدث عن

2019/12/11 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أثار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، احتمال محاكمة قصيرة في مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب من دون استدعاء أي شهود.

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