مقترح نيابي لتمديد العام الدراسي بسبب الإضراب الطلابي

2019/12/11 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقترحت لجنة التربية النيابية، تمديد العام الـدراسـي للصفوف المنتهية إلــى شـهـر تـمـوز المـقـبـل لـتـلافـي التأخير في اعطاء الـدروس المقررة للطلبة بسبب الاضـــــراب الــــذي حــصــل مــنــذ تـشـريـن الاول الماضي ولغاية الآن بسبب التظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد.

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