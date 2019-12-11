2019/12/11 | 08:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجلس الوزراء سيناقش عددا من المواضيع من ابرزها مشروع قانون الاصلاحات الحكومية لغرض التصويت عليه وارساله الى برلمان الاقليم بهدف الاسراع في المصادقة عليه.

وكان بارزاني ومنذ توليه رئاسة الحكومة الحالية للاقليم تعهد في اكثر من مناسبة في تنفيذ الاصلاحات في مفاصل الحكومة وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لسكان كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لقانون الاصلاحات الحكومية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لقانون الاصلاحات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).