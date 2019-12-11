شاهد بالصور.. اندلاع حريق بقاعة للاعراس في البصرة

2019/12/11 | 09:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في قاعة للاعراس بمحافظة البصرة.

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