البنك المركزي: عقوبة التحويلات المالية غير المرخصة خمسة أضعاف

2019/12/11 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد البنك المركزي ،اليوم الاربعاء، ان لجنة العقوبات تعاقب المكاتب التي تقوم بالتحويلات المالية غير المرخصة بسحب رخصتها واما اذا كان مصرفا فيتم تغريمه خمسة اضعاف المبلغ المحول.

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