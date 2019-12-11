إغتيال ناشط مدني وأنباء عن خطف أثنين آخرين في بغداد

2019/12/11 | 09:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغتال مسلحون مجهولون، الناشط المدني {علي نجم اللامي} أثناء عودته من ساحة التحرير إلى منزله في منطقة الشعب شمال بغداد.

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