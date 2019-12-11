واشنطن تتوعد موسكو بالرد إن تدخلت في الانتخابات الأميركية

2019/12/11 | 09:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب حذّر موسكو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

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