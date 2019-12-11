العراق يعلن تصدير 14 بضاعة الى 10 دول بينها هولندا والهند

2019/12/11 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، منح الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية 49 اجازة تصدير لتجار عراقيين خلال شهر تشرين الثاني الماضي لتصدير 14 بضاعة لـ10 دول.

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجازات منحت لتصدير مواد غذائية وكيمياوية ومتنوعة".

واضاف سعيد، أن "المواد التي أصدرت لها أجازات التصدير تمثلت بـ ( نفثا, زيت الوقود, كاربون مستهلك , صناعات شعبية يدوية , النفط الخام , البنزين , فلانكوت , اسفلت مؤكسد , تمر زهدي , عجينة تمر , الدبس , علك ماء , اصواف , جلد غنم كروم ) وغيرها من المواد".

واشار الى ان "تلك المواد تم تصديرها لـ ( 10 ) دول هي الامارات وايران وتركيا ولبنان وسوريا ومصر والاردن وليبيا وقطر والهند وهولندا".





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