بدء إدراج وتداول سهم أرامكو السعودية في تداول اليوم وتحديد نسبة تذبذب السهم عند 10%

2019/12/11 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية اعتباراً من الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة أرامكو السعودية لمدة 30 دقيقة إضافية.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية" قد أعلنوا، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25 مليار دولار.

وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالا، بتغطية إجمالية بلغت 465%.



هذا وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر الأربعاء 4 ديسمبر.

يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى، الخميس الماضي.



وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

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