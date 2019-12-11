عراقيون بأعدادٍ كبيرة يتوجهون إلى ساحات الاحتجاج.. “إيران بره بره”

2019/12/11 | 09:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تغص ساحة التحرير في #بغداد، بآلاف المتظاهرين الذين ملأوا الساحة والشوارع والمناطق المحيطة بها، مع تواصل #الاحتجاجات في محافظات #الجنوب، على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف.[…]

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