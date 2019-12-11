تيراماستر تطلق ذاكرة تخزين بسعة 112 تيرابايت

2019/12/11 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أطلقت شركة تيراماستر “TerraMaster” وحدة التخزين بحد أقصى لسعة تبلغ 112 تيرابايت بسعر يبلغ 1600 دولار أميركي.

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