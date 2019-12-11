محمد الحنفي - الشهيد عمر... كان أملا للكادحين...

2019/12/11 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي ونضال...الشهيد عمر...إلى جانب...العمال / الأجراء...إلى جانب...الكادحين...إلى جانب...الكادحات...أوجد منه شعلة...كانت تضيء...سماء الوطن...حتى صار...أملا...للكادحين...في هذا الوطن...كامتداد...للكادحين...في كل العالم...في كل القارات...على مدى عمر...الكادحين...في الأرض...°°°°°°وعندما يصير...الشهيد عمر.........

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