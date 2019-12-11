اغتيال ناشط مدني في بغداد ورمي جثته بمنطقة الشعب شمال شرقي العاصمة

2019/12/11 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ناشط مدني بعد رجوعه من ساحة التحرير، وسط بغداد.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن “جهة مجهولة اختطفت الناشط المدني، علي اللامي، عند عودته من ساحة التحرير، ثم قامت بتصفيته والقاء جثته في منطقة الشعب شمالي بغداد”.يذكر أن علي نجم عبد الله اللامي، من أهالي محافظة واسط وعضو اتحاد ادباء […]

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