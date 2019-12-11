2019/12/11 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى حمزة ،اليوم الأربعاء، أن انخفاض ساعات تجهيز الطاقة يأتي بسبب نقص الغاز المصاحب.وقال حمزة لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “العراق مستمر باستيراد الطاقة والغاز المصاحب من إيران، ضمن اتفاقية بين الطرفين، وان التجهيز يكون حسب طلب العراق”.وأضاف أن “طهران أكدت أن عملية توليد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء توضح أسباب إنخفاض ساعات تجهيز الطاقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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