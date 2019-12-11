"يونامي" تصدر تقريرها الثالث عن التظاهرات في العراق وتؤشر فيه اختطاف وقتل الناشطين

2019/12/11 | 09:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت بعثة الامم المتحدة الى العراق "يونامي" يوم الاربعاء ان ميلشيات استهدفت واختطفت ناشطين بارزين في التظاهرات العراقي.

وقالت البعثة في تقريرها الثالث علن الاحتجاجات في العراق والذي اصدرته اليوم انها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافه واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها "ميليشيا.

."تشير المعلومات الموثوقة أيضا أن القوات الأمنية ألقت القبض على أشخاص من منازله ومن مركباتهم واحتجزتهم ب الحبس الانفرادي أثناء التحقيق، وربما كان اعتقالهم لأسباب تتعل ق ب الأم ن الوطني.

علاوة على ذلك، تشير معلومات موثوق ة إلى أن الجماعات التي وصفت بأنها "ميليشيا "اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجا ز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم .

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