2019/12/11 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الأربعاء، عن تمكن قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية في عملية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تعلن الاطاحة بتاجر مخدرات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تعلن الاطاحة بتاجر مخدرات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).