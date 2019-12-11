اصلاح تخسف في احد خطوط المجاري الرئيسية شمالي بغداد

2019/12/11 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت امانة بغداد، عن اصلاح تخسف في احد خطوط المجاري الرئيسية شمالي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، الاربعاء،

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