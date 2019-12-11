إعلامي يكشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

2019/12/11 | 09:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف الإعلامي القطري، جابر الحرمي، اليوم الاربعاء، سبب غياب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن حضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض.

وقال الحرمي، في مقابلة على قناة "الجزيرة": "البعض يتساءل عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية هذه، أمير قطر لا يمثل نفسه هو يمثل شعبه، كيف يمكن أن يذهب إلى قمة وشعبه تحت الحصار؟".

وتابع قائلا: "بالتالي عند تصحيح الأوضاع، فقطر لم تغب في يوم ما عن جميع القمم الأربعين التي حدثت رغم ما أصابها خلال العامين الماضيين وبالتالي لابد أن تكون هناك ملامسة للمشاغل التي يتحدث عنها الشعب الخليجي، يعني تحدث الأمين العام اليوم عن المنجزات، نعم نحن لا ننكر أن هناك منجزات وأن هناك مكاسب لكن لماذا أيضا لا يتم الحديث عن الإخفاقات؟ نحن لسنا منظومة مثالية لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى القاري أو على مستوى العالم".

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