ماكرون يطالب طهران بإطلاق سراح فرنسيين اثنين معتقلين لديها

2019/12/11 | 09:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تداولت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، تغريدة لرئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، مطالبا فيها السلطات الإيرانية بإطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين اعتقلتهما طهران هذا العام.

وكتب ماكرون في حسابه على "تويتر": "في يوم حقوق الإنسان العالمي، أفكاري مع فريبا عادل خواه، ورولاند مارشال، مواطنينا المحتجزين في إيران، ومع عائلتيهما".

وأضاف ماكرون أن "احتجازهما غير مقبول ويجب إطلاق سراحهما فورا...



لقد قلت ذلك للرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكرره هنا".

يذكر أن رولاند مارشال الباحث في جامعة ساينسز بو، اعتقل في إيران في منتصف تشرين الأول الماضي، وزميلته فريبا عادل خواه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، لا تزال في السجن منذ حزيران

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