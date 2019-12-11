تعرف على تفاصيل لقاء الجوية والأفريقي التونسي

2019/12/11 | 09:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تغلب فريق القوة الجوية بكرة القدم على الوادي الإفريقي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء ودي ضمن معسكره المقام في تونس.

وجرت المباراة وسط اجواء ممطرة، حيث سجل حمادي احمد اول الأهداف في الدقيقة الحادية عشرة من زمن الشوط الأول، واضاف ايمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين فيما اختتم محمد قاسم ماجد الثلاثية عند الدقيقة الثامنة والثلاثين.

ولعب القوة الجوية بتشكيلة ضمت محمد صالح لحراسة المرمى ومصطفى معن وحسن رائد وعلي بهجت وسامح سعيد للدفاع ومحمد علي عبود وزاهر ميداني ومحمد قاسم ماجد وحسين جبار للوسط وفي خط الهجوم تواجد الثنائي ايمن حسين وحمادي احمد.

واجرى المدرب ايوب اوديشو عدة تبديلات وهم على التوالي خروج محمد صالح ودخول امجد رحيم وخروج سامح سعيد ودخول ايهاب ناصر وخروج محمد علي عبود ودخول ميثم جبار وخروج حسين جبار ودخول محمد قاسم نصيف وخروج محمد قاسم ماجد ودخول كرار بري وخروج حمادي احمد ودخول علي حصني.

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