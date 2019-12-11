مصدر: عودة دوري الكرة مرهون بانتهاء الاحتجاجات

2019/12/11 | 09:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر في دوري الكرة، اليوم الاربعاء، ان عودة دوري الكرة مرهون بالاستجابة لمطالب المحتجين وعودتهم الى المنازل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "لا نية لإعادة دوري الكرة الى الانطلاق مرة اخرى في حال لم يتم انتهاء التظاهرات".

وبين ان "الدوري سيعود بعد اعلان المتظاهرين لانتهاء احتجاجهم وبخلاف ذلك فأن ايقاف عجلة الدوري مستمرة الى اشعار اخر".

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