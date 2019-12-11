2019/12/11 | 10:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الحكم على أمين سر نادٍ رياضي لاستيلائه على أموال عامة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الحكم على أمين سر نادٍ رياضي لاستيلائه على أموال عامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).