تظاهرات البصرة.. هدوء نسبي وعودة انتظام الدوام وفتح الشوارع

2019/12/11 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

شهدت محافظة البصرة، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، هدوءاً نسبياً في أغلب مناطق المحافظة، فيما لم تشهد الطرق الرئيسية والجسور أي قطوعات أو حرق إطارات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن جميع الطرق مفتوحة ولم تشهد أي قطوعات منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية الآن، مضيفاً أن نسبة الدوام في المحافظة كانت 100%.

وأضاف، أن حركة التظاهرات محصورة داخل خيم الاعتصام المركزي في ساحة البحرية، بعد أن شهدت الحقول النفطية احتجاجات وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتشهد محافظة البصرة منذ اندلاع الاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات في الأول من تشرين الأول تظاهرات للمطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين.

فيما حدثت صدامات وسقوط عدد من الشهداء والجرحى خلال التظاهرات بعد التصادمات التي حدث بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب في المحافظة.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية، اللواء الركن جعفر البطاط، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، تمكن قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية في عملية امنية شرق بغداد من القاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات.

وقال الب

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، بمقتل ناشط مدني بعد رجوعه من ساحة التحرير، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جهة مجهولة اختطفت الناشط المدني، علي اللامي، عند عودته من ساحة التحرير، ثم قامت بتصفي

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل قاعة للمناسبات وسط البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "حريقا اندلع داخل قاعة التاج الملكي للمناسبات في شارع الوفود وسط البصرة".

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