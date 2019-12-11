مقترح لتمديد العام الدراسي في العراق

2019/12/11 | 10:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، الأربعاء، عن وجود مقترح لتمديد العام الدراسي للصفوف المنتهية، مؤكداً أن القرار النهائي بيد هيئة الرأي في ...

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