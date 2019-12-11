إدارة نابولي تقيل انشلوتي بعد التأهل لدور 16 من الشامبيونزليغ

2019/12/11 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة نادي نابولي الإيطالي إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق، بعد ساعات من الفوز الكبير على جنك البلجيكي برباعية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليتأهل الفريق إلى دور الستة عشر.

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