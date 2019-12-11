التربية النيابية تقترح تمديد العام الدراسي للصفوف المنتهية

2019/12/11 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت لجنة التربية في مجلس النواب، تمديد العام الدراسي للصفوف المنتهية إلى شهر تموز المقبل لتلافي التأخير في اعطاء الدروس المقررة للطلبة بسبب الاضراب الذي حصل منذ تشرين الاول الماضي ولغاية الان، في حين دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الطلبة للعودة الى مقاعد الدراسة ضمانا لحقهم في التعليم.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي،

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