2019/12/11 | 10:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كوردستان تصوت على قانون الإصلاح لإرساله الى البرلمان

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